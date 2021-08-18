Российский врач рассказала о ставших инвалидами после COVID-19 пациентах

Врач Рошковская рассказала о последствиях коронавируса, которые приводят к инвалидности

Известны случаи, когда после перенесенного COVID-19 пациенты становились инвалидами. Это происходит, в частности, после того, как на второй-третьей неделе начинает развиваться полиневритический синдром, из-за которого у пациентов немеют кисти и стопы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заместитель главного врача, руководитель Регионального сосудистого центра Александровской больницы Людмила Рошковская в интервью «Фонтанке».

По ее словам, результатом такого онемения являются частичная потеря чувствительности и координации, а также полная инвалидизация.

«Практически у всех есть неврологические нарушения, они могут быть разными. Плюс тромбозы — хоть и косвенно, но они влияют на состояние нервной системы, центральной и периферической», — отметила медик.

Зачастую в больницы поступают пациенты с инсультом, которые лечились от коронавируса месяц назад. Врач призвала выполнять рекомендации специалистов, принимать антикоагулянты во время болезни и после нее, чтобы снизить риски образования тромбов, чреватые, особенно для старшего поколения, инфарктами и инсультами. Также Рошковская рассказала. что каждого второго пациента, перенесшего COVID-19, мучает бессонница.

«Это изнуряющее состояние, которое как раз и может быть причиной той же апатии или тревожности, быстрой утомляемости и дневной сонливости, потому что при бессоннице нервная система не восстанавливается», — подчеркнула она.

Ранее иммунолог Николай Крючков перечислил самые опасные симптомы постковидного синдрома. Он отметил резкие головные боли, головокружения, локальные неврологические симптомы, такие как онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и ногах.