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На Камчатке завершили поисковую операцию после крушения Ми-8

МЧС: тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды
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Кадр: @mchs_kamchatka / Instagram

Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что 18 августа с помощью глубоководных аппаратов и водолазов ГУ МЧС России по Камчатскому краю подняли из воды тела двух погибших. Таким образом, все тела были найдены, поэтому поисковая операция завершилась.

В ведомстве рассказали, что последствия крушения Ми-8 устранял 61 человек, также были задействованы 14 единиц техники.

Ранее на Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении вертолета. Также спасатели обнаружили тела еще трех погибших и черный ящик.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с российскими туристами потерпел крушение 12 августа около Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых 13 пассажиров. Восемь из них удалось спастись, остальные восемь, включая командира экипажа и единственного ребенка на борту, погибли.

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Предыстория: На Камчатке разбился вертолет с туристами.
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