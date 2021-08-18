Россия начала серийное производство «Охотника»

В России началось серийное производство боевых модулей «Охотник». Ожидается, что модуль будет показан на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» сообщает ТАСС.

Первая серия из пяти «Охотников» отгружена для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К».

Гендиректор по спецтехнике Научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина» Иван Корольков отметил, что «на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», благодаря чему эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30 процентов.

В мае РИА Новости, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что компания «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создание опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм».

