В Госдуме захотели помочь студентам с трудоустройством

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев рассказал, что работодателям следует предоставить налоговую льготу, чтобы те трудоустраивали студентов вузов. Соответствующий законопроект уже находится в работе, пишет URA.RU.

Зайцев рассказал, что в Госдуме захотели мотивировать работодателей, чтобы они нанимали себе в качестве сотрудников студентов последних курсов. Таким предложением может стать сниженный налог новых специалистов, что поможет обучающимся устроиться на работу. По словам Зайцева, инициативу уже разрабатывают в Госдуме в данный момент.

Депутат добавил, что работодатель терпит довольно большие трудовые и финансовые издержки, начиная сотрудничать со студентами.

«Здесь преференции должны быть именно работодателю. Если бы мы дали возможность работодателям не платить дополнительно за сотрудников, то,скорее всего, энтузиазма было бы гораздо больше. Тем более, что такая форма действует в ряде других государств», — подчеркнул он.

Ранее российские студенты назвали лучшие места для работы. Наибольшим спросом у выпускников вузов пользуются IT-компании.