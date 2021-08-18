В России нашли самый смертоносный штамм туберкулеза

Российские ученые обнаружили самый опасный штамм Mycobacterium tuberculosis возбудителя туберкулеза, который отличается от остальных вариантов высокой летальностью. Однако Beijing 14717-15 почти не встречается за пределами Республики Бурятии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Генотип Beijing является наиболее изученным среди всех филогенетических линий M.tuberculosis из-за его широкого распространения. Штаммы, относящиеся к этой линии, делятся на две сублинии: предковую и современную. Современная сублиния отличается высокой патогенностью в отличие от низковирулентной предковой линии и распространилась по всему миру. К ней относятся российский штамм Beijing B0/W148, CAO (Central Asian Outbreak), Central Asian/Russian. Однако вирулентность вариантов древней сублинии малоизучена.

Исследователи изучили вирулентность российских штаммов M.tuberculosis, относящиеся к древней сублинии Beijing. Варианты 6691 (1071-32) и 396 (14717-15) из Бурятии, а также референс-штамм H37Rv были исследованы на мышах. Оказалось, что бурятский вариант приводил к гибели большого числа животных, в организме которых наблюдалась высокая бактериальная нагрузка и значительные патологии легких. Таким образом, вариант 14717-15 наиболее смертоносный из всех российских генотипов M.tuberculosis.

Высоколетальный и гипервирулентный штамм Beijing 14717-15 распространен в Бурятии, но лишь иногда встречается за ее пределами. Это может объясняться популяционными особенностями иммунной системы человека и генетикой штамма.