Объяснено появление особо опасного туберкулеза

Международная группа ученых объяснила причину высокой выживаемости туберкулезной палочки Mycobacterium tuberculosis в неподходящих условиях среды внутри человеческого организма. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Bioorganic Chemistry, помогут лучше понять роль ферментов в бактерии в развитии устойчивости против иммунной системы человека и лекарств.

Исследователи изучили кристаллическую структуру и функции рубредоксина В (RubB) — металлопротеина (содержащий атомы металла белок), обеспечивающего правильное функционирование цитохрома P450, другого важного для выживания бактерии белка. Согласно гипотезе специалистов, туберкулезные палочки научились переключать рубредоксин в режим, обеспечивающий эффективное использование железа в условиях железодефицита, которое наблюдается при образовании гранулем (узелков) в легких.

В итоге оказалось, что рубредоксин B связан с гем-монооксигеназами, важными для метаболизма оксистеринов (играют сигнальную роль в обеспечении иммунитета) и противотуберкулезных препаратов хозяина. Иными словами, M.tuberculosis обладает способностью обезвреживать ксенобиотики.

Ранее проведенное исследование показало, что один из цитохромов, поддерживаемых RubB, может действовать против SQ109, многообещающего потенциального лекарства от туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью.

По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно заболевают туберкулезом 10 миллионов человек, причем около 1,5 миллиона умирают от него, что делает его главным инфекционным убийцей в мире. Особо опасные штаммы туберкулезной палочки, которые появились в последние десятилетия, обладают множественной устойчивостью к лекарствам, главным образом, к антибиотикам.