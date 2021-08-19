Женщина отметила 100-летний юбилей и раскрыла секреты своего долголетия

Жительница Австралии отметила 100-летний юбилей и поделилась секретами долголетия. Ее слова приводит Australian Broadcasting Corporation.

Селина Малколм встретила знаменательную дату в доме престарелых города Маунт-Гамбиер штата Южная Австралия. Из-за карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, близкие не смогли поздравить пенсионерку лично, однако она пообщалась с ними по видеосвязи. Кроме того, Малколм сделала новую стрижку в честь юбилея.

Женщина сказала, что спокойно отнеслась к пандемии COVID-19. «Я слышала, что крупные эпидемии случаются раз в 100 лет. Когда я была маленькой, мама рассказывала мне о эпидемии испанского гриппа, от которого в 1918 году умерло много людей в Австралии. Наверное, сейчас происходит что-то подобное», — объяснила Малколм.

За долгую жизнь она успела поработать в мебельном магазине, детском саду для глухих в Мельбурне и даже журналистом в газете. Все места работы женщина вспоминает с благодарностью и гордится тем, что всегда жила простой и спокойной жизнью. На вопрос о секрете долголетия Малколм ответила: «Я никогда не курила и не выпивала. Мне это было просто неинтересно».

Однако она считает, что, скорее всего, живет так долго благодаря генетике. «Мой отец не дожил месяца до 100 лет, а мать умерла, когда ей было 96. Думаю, у меня просто хорошие гены», — подытожила Малколм.

Ранее 100-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что главное в жизни — относиться ко всем с любовью и избегать чувства ненависти.