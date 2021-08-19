Беременная плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала растяжки на теле

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась новыми откровенными кадрами и показала несовершенства кожи. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

33-летняя беременная манекенщица показала округлившийся живот, снявшись в голубом бикини на завязках с принтом в виде облаков. Знаменитость также надела резиновые сабо бренда Crocs с похожей расцветкой, панаму и несколько украшений. На размещенных фото видны растяжки на теле Грэм.

«Я хотела, чтобы обувь подходила к купальнику», — подписала модель пост, который набрал 294 тысячи лайков. Подписчики восхитились уверенностью модели в себе в комментариях под публикацией и сделали комплименты ее внешности. «Ты выглядишь потрясающе», «Хочу быть такой же уверенной в себе», «Спасибо, что показываешь реальное тело!», «Секси мама», — писали фанаты.

Ранее в июле Эшли Грэм объявила о второй беременности. На кадре звезда предстала полуобнаженной и продемонстрировала свой живот. «Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших горестей, новых начинаний и историй. Я постепенно начинаю осознавать и праздновать то, что будет значить для нас следующая глава», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.