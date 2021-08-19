Вирус обвалил европейский рынок

Европейские финансовые рынки резко обвалились из-за опасений инвесторов, что центробанки сократят пакеты экстренной поддержки при пандемии коронавируса. Власти уже заявляют о таких планах, несмотря на замедление роста мировой экономики. Об этом сообщает The Guardian.

Ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE 100 упал примерно на 2,3 процента утром 19 августа, составив около 7000 пунктов, так как цены на акции снизились по всей Европе. Это произошло после того, как Федеральная резервная система США заявила о возможности сокращения поддержки экономики в этом году.

Фондовые рынки Германии, Франции и Италии упали более чем на 2 процента, а ключевой испанский фондовый индекс IBEX 35 снизился на 1,7 процента.

Несмотря на то что «дельта»-штамм коронавируса сдерживает темпы восстановления мировой экономики, официальные лица предположили, что экономические и финансовые условия потребуют сокращения инвестирования в ближайшие месяцы. Чиновники американской ФРС 18 августа сообщили, что могут снизить пороговое значение, ограничивающее программу количественного смягчения, в период с октября по декабрь. Эта программа предполагает, что центробанк выкупает облигации у банков и предоставляет им средства на кредитование экономики.

Признаки того, что крупнейший ЦБ мира может начать сокращать меры поддержки при пандемии, заставили упасть в цене азиатские акции, а 19 августа распродажа активов перекинулась на Европу.

Инвестиционный директор компании AJ Bell Расс Молд высказался о ситуации так: «Протоколы ФРС, которые показали разделение мнений между ее членами по поводу того, когда начинать сокращение финансового стимулирования, продолжающееся глобальное распространение "дельта"-штамма, слабость китайской экономики и беспорядки в Афганистане — это коктейль из опасений, которые сдерживают инвесторов».

Инфляция резко возросла в нескольких странах с развитой экономикой. В США она достигла 13-летнего максимума в 5,4 процента, что намного превысило целевую ставку ФРС в два процента. Инфляция в Великобритании упала с 2,5 до 2 процентов в июле, хотя ожидается, что в этом году она вырастет до 4 процентов.