Россия начала занимать на будущее

Российский Минфин начал активно занимать деньги на будущее, нарастив выпуск 20-летних облигаций федерального займа (ОФЗ), пишет «Коммерсантъ». И объем размещения, и спрос на бумаги оказались рекордными за последние месяцы.

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18 августа Минфин разместил очередной выпуск ОФЗ на сумму 125 миллиардов рублей — при совокупном спросе на 231 миллиард. Оба показателя стали наивысшими с апреля. Около 30 миллиардов привлеченных средств пришлось на облигации со сроком действия 20 лет — против 20 миллиардов неделей ранее.

По словам опрошенных изданием аналитиков, правительство в последнее время активно и сознательно идет на удлинение долга. Также они отмечают, что, несмотря на значительный спрос со стороны инвесторов, Минфин предлагает премию как ко вторичному рынку, так и к прежним выпускам — в размере 4-6 и 15 базисных пунктов соответственно.

Размещение на столь большие объемы стало возможным во многом благодаря погашению облигаций прежних выпусков на сумму 290 миллиардов рублей. при этом покупателями выступили не только российские резиденты, но иностранцы, что особенно важно на фоне санкций США, запрещающих американским покупателям участвовать в размещении ОФЗ.

Отчасти спрос был вызван ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки в результате понижения инфляции. Это прямо отразится на ставке купона ОФЗ, снизив их доходность.