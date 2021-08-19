МОК добавил новый вид спорта в программу Олимпиады в Париже

На Олимпиаде в Париже в 2024 году состоится турнир по брейк-дансу

Международный олимпийский комитет (МОК) представил список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады-2024.

Впервые в истории Игр пройдут соревнования по брейк-дансу. Также в Париже состоятся соревнования по скейтборду, серфингу и спортивному скалолазанию, которые впервые прошли в рамках токийской Олимпиады. Таким образом, МОК добавил одну новую спортивную дисциплину в программу Игр.

Из программы ОИ исключили турнир по карате. Впервые соревнования в данном спортивном единоборстве проходили на Олимпиаде в Токио.

Игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Олимпиаде в Токио отечественная команда заняла третье место по количеству завоеванных наград. Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.