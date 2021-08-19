Обувь героев популярного у россиян сериала поступит в продажу

Стиль героев популярного романтического сериала «Бриджертоны», который пользуется популярностью у российских зрителей Netflix, вдохновил дизайнеров на создание линейки обуви. Об этом сообщает Observer.

По информации издания, в ассортименте британского бренда Malone Souliers появится лимитированная коллекция обуви, прототипом изделий которой послужат предметы гардероба персонажей сериала. Отмечается, что всего в 2022 году в продажу поступит 15 мужских и женских моделей.

Известно, что помимо обуви в линейку также войдут украшения. В создании предметов коллаборации будут задействованы драгоценные камни, атласные и жаккардовые ткани и перья. «Я фанатка "Бриджертонов". Моя линейка позволит покупателям ощутить все великолепие моды эпохи Регентства», — заявила основательница Malone Souliers Мэри Малоун (Mary Malone).

Согласно данным сайта FlixPatrol, который отслеживает количество просмотров продукции компании Netflix, в 2021 году сериал «Бриджертоны» попал в топ-10 самых популярных картин в России на протяжении 130 дней.

В январе кружевное нижнее белье стало трендом благодаря сериалу «Бриджертоны». Cпрос на подобные товары спровоцировали эротические сцены картины: зрительницы принялись массово скупать белье в стиле XIX века.