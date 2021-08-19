В Испании отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

Мэр испанского города Хихон Ану Гонсалес приняла решение об отмене корриды. Причиной стали неполиткорректные клички быков — Феминист и Нигериец, сообщает издание 20minutos.

Гонсалес отметила, что в Хихоне создается система равенства, которая предусматривает возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. В связи с этим животные не должны использоваться для «формирования идеологии, противоречащей правам человека». «Город, который верит в равенство женщин и мужчин, верит в интеграцию и двери, открытые для всех, не может допускать такие вещи», — заявила она.

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Решение властей Хихона подверглось критике со стороны феминистической ассоциации и организаций по защите прав животных. По их мнению, форма боя быков и клички животных не имеют ничего общего с феминизмом.

Коррида — наиболее распространенная форма боя быков, традиционное испанское зрелище. В символическом плане бык, зачастую черной масти, может быть интерпретирован как олицетворение смерти, что придает поединку ритуальный характер. Этика корриды требует от тореро относиться к животному не как к жертве, а проявлять должное уважение к его силе и храбрости. В то же время часть испанцев считает корриду пережитком прошлого и проявлением жестокости к животным.