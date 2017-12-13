Бык поднял на рога лошадь и наездника на родео в Мексике

dailymail.co.uk

Во время родео в мексиканском городе Тикуль разъяренный бык поднял на рога одного из участников представления, а затем ранил упавшую лошадь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На глазах у многочисленных зрителей бык сбил на землю и принялся топтать одного из конных наездников. Затем он подцепил лежащего на земле мужчину рогами и подбросил его в воздух. Это привело к падению лошади с другим всадником. Человек успел отбежать, и бык вонзил рога в животное.

В ноябре сообщалось, что во время корриды в мексиканском городе Санта-Мария-де-Керетаро бык атаковал тореадора и ударил его рогом в область паха.

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