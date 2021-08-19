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В Госдуму внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам

В Государственную думу внесут инициативу о запрете русофобам въезда в страну
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Государственную думу внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам. Инициатива касается иностранцев и лиц без гражданства, возбуждающих ненависть и вражду, рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает в четверг, 19 августа, РИА Новости.

Инициатива предполагает закрыть въезд в Россию гражданам других государств, если они провоцируют ненависть и вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку. Кроме того, основанием отказать во въезде в страну станет оскорбление памяти защитников отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, осквернение символов воинской славы России, а также уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориалов.

Под действие закона также подпадает распространение ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны и ее ветеранах, а также демонстрация и изготовление нацистской либо экстремистской символики, отрицание итогов Нюрнбергского процесса и одобрение преступлений нацистов.

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