Найдена причина роста цен в Великобритании

Авторы исследования Lloyds Bank и IHS Markit нашли причину роста цен в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

По результатам опроса 1,5 тысячи компаний, проведенного Lloyds Bank и IHS Markit, экономические прогнозы Британии стали самыми худшими с января. В отчете от 19 августа, подготовленном Юго-западной производственной консультативной службой, показано, что почти все 260 респондентов сообщили о перебоях в цепочке поставок из-за нехватки персонала и материалов. Это ведет к росту цен, что вызывает тревогу у Банка Англии, представители которого ранее заявляли, что Банку придется ужесточить денежно-кредитную политику.

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По мере ослабления ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, произошел закономерный рост спроса на товары, который не может быть удовлетворен в полной мере из-за проблем в цепочке поставок. Логистическим проблемам поспособствовала нехватка персонала. Компании вынуждены искать рабочих, что стало затруднительным, так как негативное влияние Brexit коснулось рынка труда. Многим европейским мигрантам пришлось вернуться на родину после выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС). «Мы видим первые признаки того, что проблемы в цепочке поставок начинают препятствовать росту», — заявил управляющий директор South West Manufacturing Advisory Service Ник Голдинг.

Вместе с тем представитель Lloyds Bank заявил, что в стране наблюдается сильный рост производственных затрат. Согласно правительственному отчету от 18 августа, цены на сырье выросли на 9,9 процента в июле. Как следствие, наблюдается сильнейший за последние десять лет ценовой скачок.

Проблемы на границе, последовавшие за Brexit, стали причиной высоких транспортных расходов. Они, наряду с нехваткой персонала, усилили негативное влияние пандемии коронавируса, которая и без того снизила производственные мощности. «Многие предприятия сталкиваются с ограничениями роста из-за продолжающихся сбоев в цепочках поставок и нехватки рабочей силы», — сказал глава отдела экономики и анализа рынка Lloyds Bank Commercial Banking Джеавон Лолэй. Он также отметил, что эти проблемы являются индикаторами потенциально более широкого инфляционного давления.

Ранее из-за перебоев в цепочке поставок британские пабы оказались на грани закрытия, так как поставки пива ограничились. Производители не имеют возможности работать в привычном для них режиме.