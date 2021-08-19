Зафиксирована вспышка смертельной «болезни легионеров»

На юго-востоке Мельбурна зафиксированы два случая «болезни легионеров», сообщает газета The Australian со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Виктория.

Двоим обратившимся в больницу в среду с симптомами этой пневмонии требуется стационарное лечение. В настоящее время на наличие возбудителя болезни — широко распространненной в водоемах бактерии Legionella pneumophila — проверяются башни водяного охлаждения, бассейны и спа-салоны.

Свое название «болезнь легионеров» получила из-за первой зарегистрированной вспышки в 1976 году, начавшейся после съезда Американского легиона (организации ветеранов боевых действий). Передающаяся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем пневмония проявляется в виде тяжелого воспаления легких, у инфицированных появляются высокая температура, озноб, кашель и боли в груди. Возможны — хотя и редки — смертельные исходы.

