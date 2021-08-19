Ветеран «Вымпела» рассказал о проблемах создания спецподразделения в СССР

Министерство обороны СССР было против создания подразделения спецназначения разведки КГБ. Об этом рассказал глава ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий Попов, передает РИА Новости.

По его словам, отправной точкой для формирования спецподразделения стала советская операция «Байкал-79». Она была проведена в декабре 1979 года в столице Афганистана. Тогда дворец Тадж-бек был взят штурмом, а находившийся в нем афганский диктатор Хафизулла Амин — ликвидирован.

Сама же идея создания «Вымпела» возникла задолго до этих событий, но, по словам ветерана, «никто этот воз не мог сдвинуть с места». Проблема заключалась в том, что военное ведомство тормозило создание спецподразделения. Против выступали и министры обороны.

«Они на заседаниях Политбюро на эту тему говорили примерно так: "Да зачем нашей стране это нужно, у нас же есть ГРУ с его спецназовцами, мы их и так все время готовим к войне"», — рассказал Попов.

Позднее начальнику нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майору Юрию Дроздову удалось убедить председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова в необходимости организации спецподразделения. В результате сорок лет назад, 19 августа 1981 года, «Вымпел» был создан и просуществовал в составе советской внешней разведки до распада СССР.

