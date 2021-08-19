Подравшегося с бойцами ОМОН чеченца приговорили к пяти годам колонии

Студента Джумаева, дравшегося с ОМОН на акции протеста в Москве, приговорили к пяти годам

Тверской суд Москвы приговорил Сайда-Мухаммада Джумаева к пяти годам колонии за драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

Чеченца признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, 23 января Джумаев подрался с сотрудниками ОМОН. Скрыться от следствия он пытался у матери в Псковской области, а затем в Латвии, однако неподалеку от границы молодого человека задержали.

Позднее ему предъявили обвинение в еще двух преступлениях по аналогичной статье.

Обвинение просило приговорить подсудимого к шести годам колонии.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), арестованного за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».