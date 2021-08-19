Политолог объяснил причины принудительного отчуждения земли на Украине

Киевский политолог Денис Гаевский объяснил причины принятия закона о принудительном отчуждении земли у границ Украины. Своим мнением он поделился в комментарии «Ленте.ру».

Эксперт видит причину в нерешенной проблеме демаркации границы, которую, по его словам, украинским властям надо было решать еще 20-25 лет назад.

При этом Гаевский считает, что принятый закон может не решить всех проблем. Владельцы могут не соглашаться с предложенными суммами выкупа и оспаривать через суды процедуры отчуждения земли. «Не факт, что этот закон будет полноценно воплощен в жизнь», — подчеркнул эксперт.

Закон подписал глава государства Владимир Зеленский

Президент Украины подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагающее принудительное отчуждение земли и недвижимости в 50 метрах от государственной границы.

Согласно документу, отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. Данная мера будет применяться только в случае несогласия владельцев таких земельных участков и расположенной на них недвижимости на выкуп имущества

В указе также говорится, что правитьство Украины должно в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков у границы, определить их владельцев, целевое назначение и формы собственности.

Ранее Зеленский привел украинских пограничников в боевую готовность

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова заседание совета прошло в режиме «совершенно секретно» 30 июля. На нем Зеленский поручил привести в боевую готовность все силы пограничной службы страны. Данилов не уточнил, что именно имел в виду Зеленский, и не раскрыл подробностей поручения.

Кроме того, Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о создании в стране национального сопротивления. Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций.