Стас Пьеха рассказал о драке с Тимати на «Фабрике звезд»

Певец Стас Пьеха подрался с хип-хоп-исполнителем Тимати и артистом Антоном Зацепиным на съемках реалити-шоу «Фабрика звезд». Об этом он рассказал в третьей части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Мы собрались втроем — Тимати, Зацепин и я. Я говорю: “Давайте морду друг другу бить, потому что я больше не могу. Ну, надо как-то гнев [выпустить]”. И все такие: “Ну, давайте”. И я там, значит, бам — Зацепину, Зацепин — бам Тимати, Тимати — бам мне... Я Тиману в ответ дал», — вспомнил Пьеха.

Исполнитель подчеркнул, что драка произошла не по каким-либо личным мотивам, а была лишь реакцией артистов на продолжительные съемки телешоу в замкнутом пространстве. «Мы обменялись этими ударами по лицу, кайф прям вообще», — сказал он.

40-летний Стас Пьеха — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи. На «Фабрике звезд 4», куда артист попал в 2004 году, был записан его первый хит, композиция «Одна звезда». В дискографии Пьехи три студийных альбома. Последняя пластинка, получившая название «10», вышла в 2013 году.

Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд», где молодые исполнители состязались в вокальных навыках, впервые вышло на Первом канале в 2002 году. Проект насчитывает семь сезонов, последний был выпущен в 2007 году.

В третьей части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2002 году, группе «Эдипов комплекс» и Аврааме Руссо, а также о самых громких хитах начала тысячелетия. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.