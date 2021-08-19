Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал, как довел до слез секретаршу киностудии ради роли в фильме «Техасская резня бензопилой». Своей историей он поделился в ролике, опубликованном на YouTube.

Артист вспомнил, что режиссер Ким Хенкель советовался с ним по поводу кандидата на роль убийцы Вилмера, и Макконахи вдруг осознал, что ему самому стоит сняться в проекте. Секретарша вызвалась помочь ему разыграть сцену, после чего актер побежал на кухню, схватил столовую ложку, вернулся и прижал женщину к стене, делая вид, что кухонный прибор — это самое настоящее оружие.

По словам Макконахи, он так напугал секретаршу, что та начала плакать. Хенкель заявил, что артист действительно впечатлил всех присутствующих, и взял его в проект.

В феврале Макконахи рассказал об упущенной главной роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». «Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет, и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и все выглядело так, будто это кинопробы», — вспомнил артист.

По его словам, потом к нему подошел кто-то из съемочной команды, похвалил его и обнял, из-за чего актер решил, что ему все же удалось получить роль Джека. Однако вскоре Макконахи стало известно, что в «Титанике» сыграет не он, а Леонардо Ди Каприо.