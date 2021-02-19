Мэттью Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал об упущенной главной роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Team Coco.

«Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет, и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и все выглядело так, будто это кинопробы», — вспомнил артист.

По его словам, потом к нему подошел кто-то из съемочной команды, похвалил его и обнял, из-за чего актер решил, что ему все же удалось получить роль Джека. Однако вскоре Макконахи стало известно, что в «Титанике» сыграет не он, а Леонардо Ди Каприо.

Макконахи опроверг слухи о том, что он сам отказался от участия в проекте. «Я подумал, где мой агент? У него будут проблемы, ведь мне так и не поступило никаких предложений», — сказал актер.

Ранее актриса Кейт Уинслет рассказала о травле в прессе после роли в «Титанике». Она вспомнила, как у ее дома постоянно дежурили машины с фотографами и как ее выслеживали. 45-летняя актриса также пожаловалась на журналистов, которые нелестно отзывались о ней.