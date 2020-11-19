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Мэттью Макконахи оценил свой шанс уйти в политику

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Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
Фото: @officiallymcconaughey

Американский актер Мэттью Макконахи оценил свой шанс уйти в политику: баллотироваться в губернаторы Техаса или на какую-либо другую политическую должность. Об этом артист рассказал в интервью WBRC.

«Когда политика пересмотрит свою цель, я мог бы быть намного более заинтересованным», — ответил Макконахи на вопрос о политической карьере в интервью с радиоведущим Хью Хьюиттом. Он также добавил, что в настоящее время политика кажется ему «безнадежным делом».

По мнению актера, подобное решение будет зависеть больше от людей в штате, чем от него самого. Макконахи отметил, что в обществе утрачены социальные контракты: люди перестали доверять друг другу, что привело к утрате доверия к самим себе. «Если это распространится как эпидемия, то у нас будет анархия», — подытожил актер.

Мэттью Макконахи родился в штате Техас и в настоящее время проживает там вместе со своей семьей. Очередные выборы губернатора этого региона запланированы на 2022 год.

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