Мэттью Макконахи растлили в 15 лет

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал в своей автобиографии Greenlights («Зеленые огни»), что его растлили в подростковом возрасте. Об этом сообщает издание Mirror.

«Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду из-за этого в ад», — вспомнил 50-летний артист.

Он также заявил, что сталкивался с насилием и в дальнейшем. По его словам, в 18 лет он потерял сознание, находясь в фургоне. Тогда к нему начал приставать взрослый мужчина. Макконахи не стал пояснять, о ком речь.

Актер подчеркнул, что, несмотря на случившееся, не считает себя жертвой. «У меня есть много доказательств того, что мир задумал сделать меня счастливым», — написал он в своей книге.

Ранее Макконахи рассказал, что его отец Джеймс скончался в 1992 году во время секса с женой Кей. Как отметил актер, после полового акта у отца случился сердечный приступ, который и послужил причиной смерти.