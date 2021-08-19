Алекс Родригес забрал у Дженнифер Лопес подаренный ей на день рождения суперкар

Бывший любовник американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес, забрал у нее суперкар, который ранее подарил ей на день рождения. К такому выводу пришли фанаты звезды после фотографии, которую он опубликовал в Instagram, пишет The Sun.

Речь идет о красном автомобиле немецкого производителя Porsche, который Родригес купил возлюбленной в 2019 году в честь ее 50-летия. Отмечается, что на подарок спортсмен потратил 140 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей).

На снимке, который появился в соцсети в четверг, 19 августа, Родригес позирует в бежевом костюме у машины, опираясь на ее капот. «Я суперприземленный», — подписал он пост, который набрал около ста тысяч лайков.

Некоторые подписчики не оценили поступок бейсболиста. «Жестоко. Позируешь у машины, которую сам же и подарил Дженнифер Лопес на день рождения. Смеюсь», «Как ты посмел забрать у нее Porsche?», «Какой недостойный поступок», — высказались они.

Сам Родригес никак не прокомментировал ситуацию.

15 апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили, что разорвали помолвку и расстались после четырех лет отношений. В июле актриса подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, с которым встречалась в 2000-х.