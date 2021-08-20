Уволенная Олегом Меньшиковым актриса обвинила его в деградации театра

Актриса Людмила Шмелева, уволенная худруком театра имени Ермоловой Олегом Меньшиковым из труппы, озвучила свои претензии к его репертуарной политике. Слова Шмелевой передает News.ru.

«Если честно, очень долгое время у меня копился багаж несогласия с репертуарной политикой Олега Евгеньевича. И с тем, как он вообще относится к актерам, к театру», — заявила Шмелева.

Артистка также пожаловалась на упадок состояния театра имени Ермоловой при Меньшикове: «Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки». По ее словам, первый год после прихода Меньшикова тот еще «держал лицо», но после этого «пошел в разнос».

Шмелева также пожаловалась на «безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок», которые Меньшиков как худрук театра выписывает себе за выходы на сцену, и увидела в этих гонорарах причины сокращения ее и других актеров труппы: «Откуда взяться средствам, если Олег Евгеньевич себе платит такие зарплаты? И не только себе, но и своим приближенным?»

19 августа СМИ узнали о решении Меньшикова сократить более 20 актеров из труппы из-за бедственного финансового положения театра имени Ермоловой. В их число вошла Шмелева.

Ранее стало известно, что гонорар Меньшикова за один спектакль составляет 103 тысячи рублей. Такую же сумму актер получает ежемесячно как ставку в качестве художественного руководителя.