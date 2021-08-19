Раскрыт гонорар Олега Меньшикова за один спектакль в театре Ермоловой

Гонорар Олега Меньшикова в театре Ермоловой оказался в 50 раз выше зарплат рядовых актеров

Названа сумма, которую получает художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков за выход на сцену в одном спектакле. Информацию о доходе Меньшикова раскрыла актриса Елена Бурханова-Калинина в беседе с «Комсомольской правдой».

Женщина заявила, что гонорар народного артиста за один спектакль составляет 103 тысячи рублей. «Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста», — рассказала Бурханова-Калинина, добавив, что выход на сцену худрука московского Et Cetera Александра Калягина стоит 60 тысяч рублей.

По словам артистки, сама она получает две тысячи рублей за спектакль. «Непонятно, зачем наше руководство говорит о трудном экономическом положении, когда получает из бюджета театра бешеные деньги», — порассуждала она.

В том же материале «Комсомольской правды» отмечалось, что худрук театра имени Ермоловой принял решение о сокращении более двадцати актеров, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию в учреждении.

В прошлом году Олег Меньшиков вошел в список самых богатых руководителей московских театров. За 2020 год он заработал 25,5 миллиона рублей.