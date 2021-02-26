Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса во время пандемии

Газета «Комсомольская правда» раскрыла гонорары звезд российского шоу-бизнеса во время пандемии коронавируса.

Издание пишет, что актриса Кристина Асмус получает в Театре имени Ермоловой оклад в размере 22 тысячи рублей. В «Комсомольской правде» подчеркнули, что в театре актеры много не зарабатывают — молодые артисты трудятся на сцене в основном ради любви к профессии и репутации.

В отдельных учреждениях условия работы лучше. Так, в петербургском Театре имени Ленсовета зарплаты достигают 50 тысяч рублей, а в Театре сатиры исполнители могут зарабатывать по 300 тысяч в месяц.

День на съемках в кино обычно стоит дороже, чем работа в театре. Такие артисты, как Александр Петров, Павел Деревянко и Светлана Ходченкова получают по 150-300 тысяч рублей за смену.

Отмечается, что во время пандемии гонорары актеров снизились не сильно, хотя и возможностей зарабатывать стало меньше из-за введенных ограничений. Однако съемки кино и сериалов начали возобновляться.

Музыканты получают гонорары крупнее, за концерт — от четырех до шести миллионов рублей. Такие суммы зарабатывают Полина Гагарина, Дима Билан, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и другие артисты.