Звезда «Ворониных» рассказала о заработках актеров

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала о заработках своих коллег. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч и выше (но не сильно)», — написала звезда «Ворониных». Она отметила, что это небольшая сумма с учетом того, что такая занятость не позволяет подрабатывать где-либо еще. При этом такие сотрудники «защищены от пандемий» и, несмотря на коронавирус, получали летом зарплату, добавила знаменитость.

«Если актер участвует в антрепризе, у него нет зарплаты. Он зарабатывает за выход. За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, а его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это все равно непопулярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — отметила Волкова.

Она добавила, что в кино работа оплачивается по сменам, которые в среднем длятся 12-14 часов. Начинающие киноактеры получают не более семи тысяч рублей, в то же время те, у кого за плечами есть пара ролей второго плана, могут претендовать на 15-25 тысяч. Медийным актерам платят от 50 до 100 тысяч, а гонорар звезд доходит до 250 тысяч за смену.

Волкова добавила, что реклама являются самым нелюбимым видом заработка для «актеров с амбициями». При этом оплачивается такая работа очень хорошо, пояснила звезда.