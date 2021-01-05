Народный артист России и художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал актерскую профессию идиотской, потому что в ней нет критериев оценки. Таким мнением режиссер поделился в эфире YouTube-канала «Георгий за кадром».

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — пояснил актер.

Меньшиков признался, что нашел себя в режиссуре театра: ему нравится ставить спектакли и придумывать новые постановки. Однако для режиссуры кино, по словам артиста, у него нет нужного видения. «Те, кто снимают кино, всегда им [видением] обладают, это другие мозги», — уточнил режиссер.

Олег Меньшиков — советский и российский актер, режиссер и педагог. Известен по таким картинам, как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Легенда № 17», «Гоголь». Народный артист Российской Федерации. Руководит театром имени Ермоловой с 2012 года.