Агрессивные коровы оккупировали пляжи и начали нападать на людей

На Корсике, Франция, агрессивные коровы оккупируют пляжи, разгуливают по улицам и нападают на людей. Об этом сообщает Unilad.

По данным местных властей, на Корсике проживают около 15 тысяч коров, часть из которых принадлежит местным фермерам, а часть из них остаются дикими. В последние месяцы жители и посетители острова начали регулярно сталкиваться с агрессией со стороны свободно разгуливающих по улицам и пляжам животных.

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В июле корова напала на 70-летнюю женщину, которая развешивала белье. В итоге пострадавшую доставили в больницу с травмой ноги. В начале августа случилось еще одно нападение — на этот раз жертвой стал 50-летний турист. Мужчина пришел на пляж Лоту и занял место, где любят собираться коровы. Одна из них разозлилась и начала таранить его рогами. У него были зафиксированы травмы шеи.

Власти закрыли некоторые общественные пляжи, чтобы снизить риск нападения коров на отдыхающих. «Одна женщина была ранена всего в двух сантиметрах от бедренной артерии. Если так и будет продолжаться, то будут смерти», — прокомментировал ситуацию мэр коммуны Лоции Франсуа Аквавива. Проблема с коровами заключается в том, что контроль за животными трудно обеспечить на законодательном уровне. В настоящее время ответственность за ущерб и травмы, причиненные коровами, несут мэры коммун.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить новорожденного теленка. В результате инцидента она получила серьезные травмы груди и ног.