Дочь Сергея Бодрова-младшего исполнила первую главную роль в кино

Дочь российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в новом фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Об этом пишет Starhit.

Для 23-летней актрисы это стало первой главной ролью в кинематографе. Отмечается, что сюжет картины строится вокруг истории возлюбленных Саши, которую сыграла наследница известного актера, и Коли, персонажа Валерия Степанова. Молодая пара сбегает от мира в старый дом в лесу, где встречает загадочных супругов, роли которых исполнили Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Премьерный показ ленты состоится в рамках фестиваля «Кинотавр». Ольга Бодрова и вся съемочная команда лично представят фильм «Море волнуется раз» зрителям и жюри.

Известно, что Бодрова окончила ГИТИС и сейчас активно участвует в постановках театра «Мастерская Петра Фоменко». Широкой аудитории молодая артистка стала известна после того, как она побывала в роли соведущей Юрия Колокольникова во время церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

В марте этого года стало известно, что сын Сергея Бодрова-младшего Александр стал рэпером и записал свой первый альбом. 18-летний наследник Бодрова под творческим псевдонимом sanCheezeS выпустил сольную работу с названием «Реп-мастерская».