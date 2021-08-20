Обнаружены останки древнего существа с хорошо сохранившимся мозгом

Ученые Университета Аризоны обнаружили окаменелости вымершего существа с хорошо сохранившимися структурами древнего мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Окаменелые останки принадлежали леанхойлии — вымершему роду членистоногих, жившему в кембрийском периоде (541-485 миллионов лет назад). Специалисты подтвердили наличие крайней лобной области мозга, которая не сегментирована и невидима у современных взрослых членистоногих. По мере взросления у членистоногих она дает начало нескольким важным нейронным центрам в мозгу, которые участвуют в принятии решений и формировании памяти.

Специалисты предполагали, что эта лобная область, получившая название prosocerebrum, отличается от переднего, среднего и заднего мозга, наблюдаемых у современных членистоногих. Находка доказывает, что передняя часть мозга существовала полмиллиарда лет назад и структурно отличалась от появившихся позднее трех сегментированных ганглиев, которые соответствуют переднему, среднему и заднему мозгу. Эти три ганглия образуют сплошную массу, скрывая их эволюционное происхождение как сегментированных структур.

У многих членистоногих, включая насекомых и ракообразных, есть отчетливая пара фасеточных сложных глаз и другой набор более примитивных, простых глазок. Более простые глаза соответствуют передним глазам у Leanchoilia. Боковые глаза Leanchoilia относятся к protocerebrum, сегментарному ганглию, определяющему передний мозг членистоногих, лежащему сразу за prosocerebrum. У современных членистоногих протоцеребрум представляет собой сложные глаза насекомых и ракообразных. Он «поглотил» более древний prosocerebrum, так что последний больше нельзя различить как отдельную анатомическую единицу.