Названо новое последствие климатической катастрофы

Высокие температуры могут негативно повлиять на полет шмелей, выяснили британские ученые. Однако последствия глобального потепления для популяций из умеренных широт могут быть положительными. Статья о новом исследовании опубликована в журнале Functional Ecology.

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Считается, что многие опылители — в том числе пчелы и шмели — находятся под угрозой в случае надвигающейся климатической катастрофы. Как и у большинства воздушных насекомых, температура воздуха влияет на температуру тела шмелей, что, в свою очередь, влияет на летную активность. Чтобы выяснить приемлемый для полета шмелей Bombus terrestris диапазон температур, исследователи из Имперского колледжа Лондона закрепляли насекомых разного размера на своеобразной «карусели» и измеряли скорость и преодоленную ими дистанцию при разных температурах — от 12 до 30 градусов Цельсия.

Построенная на основе этих данных кривая производительности показала, что при оптимальной для них температуре в 25-27 градусов Цельсия шмели могут пролететь около трех километров. Однако средняя длина полета сокращалась до километра, если температура возрастала до 35 градусов Цельсия. При температуре в десять градусов Цельсия пролетаемая дистанция составляла всего 300 метров. Однако в ходе эксперимента шмели не пролетали и ста метров при температуре ниже 15 градусов. Кроме того, поступали так только особи, обладавшие большими размерами.

По мнению ученых, глобальное потепление может позитивно повлиять на шмелей из умеренных широт, заставляя их больше опылять. Однако для обитающих в более низких широтах последствия могут быть чрезвычайно опасными, подчеркивают исследователи.

