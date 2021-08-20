Украинские двигатели начнут ремонтировать в России

В России открыли станцию для испытания украинских авиадвигателей Д-36, разработанных «Запорожским машиностроительным конструкторским бюро “Прогресс” имени академика А. Г. Ивченко». Станция, созданная в рамках импортозамещения, позволит выполнять полный цикл ремонта двигателей этого типа. Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации «Ростех».

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Станцию установили на Арамильском авиационном ремонтном заводе (ААРЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в городе Арамиль Свердловской области. После установки нового агрегата предприятия ОАК начнут ремонтировать двигатели семейства Д-36 в России. Это позволит сэкономить более восьми миллионов рублей на ремонте каждого двигателя, который приходилось испытывать на сторонних предприятиях.

Станция, спроектированная специалистами АО «Казанский ГипроНИИавиапром имени Б. И. Тихомирова», позволяет ремонтировать существующие и перспективные двигатели типа Д-36. В ее конструкцию заложен модернизационный потенциал для тестирования двигателей тягой до 20 тонн.

На ААРЗ считают, что до 2024 года объемы ремонта двигателей Д-36 составят 10-11 единиц в год. Это позволит окупить проект станции за три с половиной года. Также на станции можно будет проводить испытания других двигателей схожей конструкции, что повысит экономический эффект.

Двигатель Д-36 разработали на ЗМКБ «Прогресс» в 1970-х, а в 1977 году началось серийное производство на предприятии «Мотор Сич». Модификации Д-36 устанавливаются на самолеты Ан-72, Ан-74, и Бе-200.

