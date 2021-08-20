Женщина готовила в духовке горячие бутерброды и задохнулась насмерть

В Престоне, Великобритания, женщина зацепилась пижамой за дверцу духовки во время приготовления горячих бутербродов и задохнулась насмерть. Об этом сообщает LancsLive.

В среду, 18 августа, коронерский суд Престона вынес вердикт, что 52-летняя Джеки Мишель Коттрилл (Jackie Michelle Cottrill), погибшая 24 января 2021 года, стала жертвой несчастного случая. Ее пижама зацепилась за дверцу духовки, и женщина задохнулась.

Джеки Коттрилл обнаружил мертвой ее племянник Джош Броклбэнк, находившийся в тот момент вместе с ней в доме. Тетя отправилась на кухню, чтобы сделать ему бутерброд с беконом. Через некоторое время Броклбэнк заметил, что Коттрилл лежит у дверцы духовки. Причиной смерти стало удушье, вызванное тем, что ворот пижамы зацепился за дверцу духовки.

Также выяснилось, что Коттрилл перенесла инсульт за шесть лет до смерти, но никаких проблем с координацией движений у женщины не наблюдалось. Коронер Джеймс Адели (James Adeley) заявил, что британка умерла в результате несчастного случая. «Я не могу объяснить, как она оказалась в таком положении, это очень необычная ситуация. За 20 лет работы я ни разу не сталкивался с подобным», — отметил Адели.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта мальчик задохнулся насмерть в сундуке с игрушками. Четырехлетний ребенок отправился ночевать к бабушке, а утром пропал. В итоге его тело обнаружила полиция среди игрушек.