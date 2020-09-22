Дети случайно заперлись в шкафу в заброшенном доме и задохнулись

Двое детей задохнулись после того, как случайно заперли себя в шкафу в индийской деревне Бокарвада, штат Гуджарат. Об этом сообщает издание Republic World.

Днем в пятницу, 18 сентября, десятилетний Харшил Патель (Harshil Patel) и девятилетний Cохан Патель (Sohan Patel) залезли в заброшенный дом. Во время игры они случайно заперлись в раздвижном шкафу.

Из-за того, что дом находился в удаленной части деревни, родственники и прохожие, искавшие пропавших детей, не услышали их криков о помощи. Через несколько часов мальчиков нашли мертвыми в шкафу. Они не смогли самостоятельно выбраться и задохнулись. Полиция зафиксировала происшествие как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Бристоле, Великобритания, пенсионерка застряла за кухонным шкафом в попытке поймать мышь и скончалась, не сумев выбраться. О пропаже 74-летней женщины заявил водитель такси после того, как британка не вышла к машине для запланированной ранее поездки и не отвечала на телефонные звонки.