Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына
США задумали отменить некоторые санкции против российских компаний в Иране
Советник Трампа по России покинет пост
У России отказались спрашивать мнение о вступлении Украины в НАТО
Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры
Мужчина заподозрил бывшую девушку в измене и превратил ее жизнь в ад
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Новости партнеров

Старушка застряла за шкафом в поисках мыши и умерла

Перейти в «Мою Ленту»
Кароль Уильямс

В Бристоле, Великобритания, пенсионерка застряла за кухонным шкафом в попытке поймать мышь и скончалась, не сумев выбраться. Об этом сообщает издание The Mirror.

О пропаже 74-летней Кэрол Уильямс (Carole Williams) 23 июня 2019 года заявил водитель такси после того, как британка не вышла к машине для запланированной ранее поездки и не отвечала на телефонные звонки. 24 июня поисками женщины занялась полиция. Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к пенсионерке и нашли ее тело за кухонным гарнитуром.

Друзья женщины сообщили, что в последний раз видели Уильямс живой за два дня до обнаружения ее тела. Вскрытие не смогло определить, как долго женщина провела в западне, и установить точную причину ее смерти.

Следствие не обнаружило никаких внешних повреждений или признаков, что она пережила сердечный приступ. Согласно одной из версий, Уильямс могла умереть от обезвоживания. Друзья пенсионерки предположили, что она застряла в попытке найти мышь, забежавшую в укромное место.

В результате суд постановил, что женщина скончалась в результате несчастного случая.

В августе сообщалось, что во французском городе Эпиналь, регион Гранд-Эст, мужчина застрял головой между ступеньками стремянки и провел в таком положении пять дней. Француз, которому чуть больше 60 лет, упал со стремянки во время ремонта собственной ванной комнаты, его голова застряла между двумя ступеньками, и он не мог дотянуться до телефона, чтобы позвать на помощь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman died after getting stuck behind kitchen unit for days 'looking for mouse'
Пожилой мужчина застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи
Женщина просидела в лифте 27 часов и спаслась благодаря вину
Трехлетний мальчик полез в автомат с игрушками за мишкой и застрял
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0228 октября

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
23:2530 октября

Трамп похвалил отличившегося при ликвидации главаря ИГ пса

20:4530 октября

Безбилетник выпрыгнул из поезда на полном ходу из-за контролера и умер

18:2030 октября

Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора

Из жизни00:0623 октября
Стив и Камре Курто

«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»

Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
17:2530 октября

Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась

16:1530 октября

Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников

15:3330 октября

Женщина сбросила 73 килограмма на диете из бургеров и чипсов

Из жизни00:0521 октября

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

История россиянина, перебравшегося в Сербию
14:3130 октября

Мужчина застрял на вершине 82-метровой трубы и умер

13:3330 октября

«Канализационного монстра» весом 40 тонн вытащили из трубы руками

12:4230 октября

Скорбящих на поминках случайно угостили кексом с гашишем

Россия
Рост смертности от онкологии в России объяснили
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП и попал на видео
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Пятилетний ребенок умер в российском детском саду
Все материалы
Мир
США задумали отменить некоторые санкции против российских компаний в Иране
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Советник Трампа по России покинет пост
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
У России отказались спрашивать мнение о вступлении Украины в НАТО
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украинские националисты будут контролировать ситуацию в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Все материалы
Экономика
Россияне резко разлюбили валюту
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
«Газпром» резко подорожал
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»
О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков
Все материалы
Силовые структуры
Судмедэксперт признал алкоголь в крови сбитого «пьяного» мальчика ошибкой
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский ранил из пистолета 12-летнего мальчика во время погони
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Владелец российского магазина завлекал школьниц угощениями и совращал их
Все материалы
Наука и техника
Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Все материалы
Спорт
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Игрок ЦСКА финтом убрал соперника и забил решающий гол в концовке матча
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников
Все материалы
Культура
В крови устроившей дебош в самолете звезды «Идиота» обнаружили алкоголь
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Стоун поделился впечатлениями от общения со «скромным и рассудительным» Путиным
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Шнуров в стихах высмеял представления россиян о достойной пенсии
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Все материалы
Интернет и СМИ
Twitter полностью уберет политическую рекламу
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Журналист попытался похвалить террориста и попал под шквал критики
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
В сети перечислили самые убедительные теории заговора
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя
Все материалы
Ценности
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию
Все материалы
Путешествия
Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Boeing обвинили в создании «летающих гробов»
Все материалы
Из жизни
Трамп похвалил отличившегося при ликвидации главаря ИГ пса
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Безбилетник выпрыгнул из поезда на полном ходу из-за контролера и умер
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Производитель шин снял ролик про сложную цепную реакцию
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Все материалы
Дом
Названа самая дорогая «сталинка» Москвы
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Найдена самая дешевая квартира Москвы
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы