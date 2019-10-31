Старушка застряла за шкафом в поисках мыши и умерла

В Бристоле, Великобритания, пенсионерка застряла за кухонным шкафом в попытке поймать мышь и скончалась, не сумев выбраться. Об этом сообщает издание The Mirror.

О пропаже 74-летней Кэрол Уильямс (Carole Williams) 23 июня 2019 года заявил водитель такси после того, как британка не вышла к машине для запланированной ранее поездки и не отвечала на телефонные звонки. 24 июня поисками женщины занялась полиция. Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к пенсионерке и нашли ее тело за кухонным гарнитуром.

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Друзья женщины сообщили, что в последний раз видели Уильямс живой за два дня до обнаружения ее тела. Вскрытие не смогло определить, как долго женщина провела в западне, и установить точную причину ее смерти.

Следствие не обнаружило никаких внешних повреждений или признаков, что она пережила сердечный приступ. Согласно одной из версий, Уильямс могла умереть от обезвоживания. Друзья пенсионерки предположили, что она застряла в попытке найти мышь, забежавшую в укромное место.

В результате суд постановил, что женщина скончалась в результате несчастного случая.

В августе сообщалось, что во французском городе Эпиналь, регион Гранд-Эст, мужчина застрял головой между ступеньками стремянки и провел в таком положении пять дней. Француз, которому чуть больше 60 лет, упал со стремянки во время ремонта собственной ванной комнаты, его голова застряла между двумя ступеньками, и он не мог дотянуться до телефона, чтобы позвать на помощь.

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