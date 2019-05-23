Трехлетний мальчик полез в автомат с игрушками за мишкой и застрял

В городе Мэнсфилд американского штата Техас, мальчик застрял в автомате с игрушками при попытке вытащить плюшевого медведя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летняя Натали Дрейпер (Natalie Draper) привела своих детей в закрытый игровой центр. Женщина ненадолго оставила своего младшего сына, Ноа, поиграть с другом, чтобы отвести его брата в туалет. Когда Дрейпер возвращалась обратно, к ней подбежала посетительница и спросила, не ее ли сын застрял в игровом автомате.

Американка опешила, увидев Ноа внутри среди игрушек. Она позвала сотрудников центра, чтобы достать трехлетнего мальчика оттуда. По ее словам, «это были самые ужасные 10 минут жизни».

Так как автомат принадлежал сторонней компании, в детском центре не было ключей для его разблокировки. Сотрудникам пришлось сломать три навесных замка с помощью отвертки и прокрутить ножом один из них, чтобы вытащить Ноа.

Ребенок не пострадал. Он рассказал маме, что хотел достать плюшевого мишку, поэтому решил забраться внутрь.

«Теперь, когда все закончилось, я не могу перестать смеяться над случившимся», — отметила американка. — Ему нужно было просто попросить у меня денег на игрушку, а не идти на крайние меры».

В 2017 году сообщалось, что в Ирландии раздраженный своим невезением в игре трехлетний мальчик забрался в автомат с плюшевыми игрушками и застрял в нем. Его отцу смог помочь пожарный, который пришел в детский центр со своим ребенком.

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