В США захотели создать экраноплан

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) 18 августа опубликовало запрос на поиск технологий для развития нового подразделения, которое будет сосредоточено на создании гидросамолетов и экранопланов. Об этом сообщает портал Defense Blog.

В США захотели создать транспортное средство, способное перемещаться над поверхностью земли или воды за счет взаимодействия с отраженным от поверхности воздухом (эффект экрана). В Управлении тактических технологий DARPA подтвердили желание военных получить серийный экраноплан. Вооруженные силы привлекает возможность экранопланов передвигаться быстрее кораблей, и большая грузоподъемность по сравнению с вертолетами и самолетами морской авиации.

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В запросе DARPA отмечается, что управление заинтересовано в разработке транспортных средств, способных устранить ограничения традиционных воздушных и морских грузовых платформ. Концепция перспективного экраноплана предусматривает полезную нагрузку свыше 100 тонн, возможность нести на борту несколько амфибий, и способность обходить препятствия с помощью самолетного режима полета. Перспективные машины планируют использовать в поисково-спасательных, десантных, и логистических операциях.

Эффект экрана был открыт в 1920-х, но лишь через 50 лет экранопланы получили широкое распространение. Так, в СССР в 1972 году был спущен на воду первый в мире транспортный экраноплан «Орленок», а в 1986 году появился первый в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь». До начала 1990-х в СССР продолжались эксперименты с экранопланами, но после развала СССР работы остановились. В 2011 году в Минобороны России сообщили об отказе от судов на динамической воздушной подушке.

