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Путин исключил возможность революции в России

Владимир Путин: свой лимит на революции Россия исчерпала в XX веке
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Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Reuters

Россия исчерпала свой лимит на революции в XX веке, теперь страна хочет эволюции. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, власти делают все, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой.

«В РФ политическая система развивается, все граждане имеют право высказывать свое мнение, но делать это надо в рамках закона», — подчеркнул глава государства.

В ходе встречи Путин также ответил на просьбу Меркель освободить учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. По словам президента, он был осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнеров.

В пятницу, 20 августа, Меркель в последний раз посетила Москву в должности канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

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