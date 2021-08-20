Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю

Ученый Авдеев рассказал, что сброс астероида на Марс разогреет его и наполнит атмосферой

Сброс астероида на Марс является наилучшим способом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, заявил во время выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, основатель The Mars Society Роберт Зубрин назвал лучший вариант создания условия на Марсе, как на Земле: он предложил «бомбить» Марс астероидами, которые называются Кентаврами. Это группа астероидов, расположенных между орбитами Юпитера и Нептуна. «У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ», — сказал эксперт. Он добавил, что такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами.

По расчетам специалистов, потребуется четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию астероида длиной 2,5 километра и направить его на Марс.

Авдеев подчеркнул, что одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров. При этом пыль, которая будет поднята взрывом, может привести к похолоданию.

Ранее ученые показали, что региональные пыльные бури играют неожиданно огромную роль в потере воды Марсом, нагревая холодную марсианскую атмосферу на больших высотах и предотвращая замерзание водяного пара. В результате молекулы воды достигают разреженных слоев газовой оболочки, где разлагаются на водород и кислород под действием ультрафиолетового излучения.