В Москве полуголый темнокожий мужчина угрожал полицейским ножом

В Москве на Самаркандском бульваре задержали темнокожего мужчину, который вел себя неадекватно, а когда прохожие вызвали полицию — разделся и начал размахивать ножом. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как раненый полуголый мужчина направляет нож в сторону преследующих его полицейских. По данным канала, чтобы задержать его, сотрудникам пришлось вызывать подкрепление — дебошир отказывался бросить оружие.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов выстрелили в ногу мужчине, так как при попытке задержания он стал вести себя агрессивно.

Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.