Полуголый украинец подрался с полицией и сбросил патрульного с крыши дома

В Харькове 39-летний украинец забрался на крышу жилого дома, а позже подрался с правоохранителями, которые попытались его спустить. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале издания Obozrevatel.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Местные жители заметили на крыш дома в частном секторе полуголого 39-летнего мужчину, который вел себя неадекватно, и вызвали полицию. Неизвестный оказал сопротивление патрульным и попытался прогнать их металлической палкой.

На записи видно, как правоохранители пытаются задержать буйного харьковчанина. Одного из силовиков мужчина сбросил с крыши постройки, другого избил, а затем попытался скрыться. Оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы.

Как выяснилось позже, нападавший страдал психическими расстройствами, он также получил травмы и был помещен в больницу. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей, она предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить». От его действий пострадала женщина, остальные пассажиры серьезных травм и ожогов не получили.