Азербайджанец подорвался на гранате при задержании и ранил четверых полицейских

Находящийся в розыске 29-летний азербайджанец подорвался на гранате при попытке задержания полицейскими в Баку. Об этом пишет портал APA.

По данным портала, инцидент произошел неподалеку от столичного авторынка. Автомобиль мужчины остановили для проверки местные правоохранители. Он попытался скрыться от преследования, но вскоре был пойман. Перед задержанием полицейские попытались обезвредить злоумышленника, в этот момент раздался взрыв.

В результате ранены четверо силовиков, они госпитализированы. Их состояние пока остается неизвестным. Выжил ли сам нападавший, также не сообщается. По данным портала, мужчина ранее был судим за контрабанду наркотиков и оружия. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нападении на полицейских.

Ранее сообщалось, что 29-летний украинец в Харькове после конфликта с компанией молодых людей бросил в них боевую гранату РГД-5. Мужчины получили сильные осколочные, в том числе и проникающие, ранения и были экстренно госпитализированы.