В МВД потребовали от ЦБ ускорить блокировку фишинговых сайтов

Начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев потребовал от Центробанка ускорить процесс обнаружения и блокировки фишинговых сайтов. Об этом сообщает РИА Новости.

«К примеру, сегодня обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией», — заявил Лебедев в интервью.

По словам начальника Следственного департамента МВД, правоохранители должны получать необходимую информацию онлайн и в кратчайшие сроки. Оперативность может повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление личности злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о действиях мошенников в мессенджерах. Чаще всего злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявлений — они предлагают пользователям, которые ответили, ссылку на ложную оплату товара. Также в ходу стандартная схема с «банковскими сотрудниками».

По данным «Лаборатории Касперского», фишинговые ссылки в России распространяются чаще всего через WhatsApp — в 83 процента случаев. На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7 процентов. При анализе экспертами рассматривался период с декабря 2020-го по май 2021 года.