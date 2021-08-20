Аналитики назвали самое затратное для россиян время года

Зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных СБИС.

В рамках исследования были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021-го. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.

«Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до девяти тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей», — отметили аналитики.

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Кроме того, в это время года возрастает средний чек на покупку товаров для садоводства: летом на это тратят в среднем 1,2 тысячи рублей в месяц, зимой — 1,5 тысячи рублей.

По данным СБИС, весна и лето являются периодом самых низких средних чеков. В среднем за текущий год жители России потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, три тысячи рублей — на косметику и бытовую химию, около пяти тысяч рублей — на ювелирную продукцию. При этом трат на строительство весной и летом больше: средний в эти времена года составляет около пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (63 процента) тратят на книги около 300 рублей в месяц, что можно объяснить доступными ценами на электронные форматы и подписки на популярные сервисы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co. 14 процентов респондентов рассказали, что отдают за книги от 500 до 1000 рублей в месяц, еще 13 процентов — от 300 до 500 рублей и десять процентов — более 1000 рублей.