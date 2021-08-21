ВМС США назвали четыре проблемы

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо назвал четыре приоритета ВМС и Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов. Согласно Navy Times, жизненно важными проблемами для министерства являются Китай, культура, климат и COVID-19.

«Мы будем сдерживать агрессию Китая, защищать нашу национальную безопасность и сохранять мир», — заверил министр в своем сообщении для флота.

О культуре дель Торо, будучи уроженцем Кубы, написал, что «каждый моряк и морской пехотинец независимо от своей расы, пола, религии и национальности должен относиться к другим сослуживцам с достоинством и уважением».

Материалы по теме Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Согласно министру изменение климата усугубляет все проблемы. «Это также глобальная борьба за ресурсы, которая требует изобретательности и новаторства», — считает секретарь.

Дель Торо призвал моряков и пехотинцев к срочной вакцинации против COVID-19. «Если мы не вакцинированы, мы не готовы к развертыванию и боевым действиям», — заявил министр.

В июле журнал Popular Mechanics, ссылаясь на заявление начальника военно-морских операций ВМС США, адмирала Майкла Гилдея, написал, что авианосец Gerald R. Ford ВМС Соединенных Штатов, являющийся самым дорогим кораблем из построенных в мире, оказался чрезмерно технологичным.

Дель Торо стал 78-м министром ВМС США. Чиновник окончил Военно-морскую академию США в 1983 году, после чего 22 года прослужил на флоте, в частности был первым командиром ракетного эсминца Bulkeley типа Arleigh Burke. Следующие 17 лет будущий министр занимался бизнесом. В США дель Торо, родившийся на Кубе, попал с семьей в 1962 году в качестве беженца.