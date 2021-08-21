Баскетбольный ЦСКА приедет в Норильск

Баскетболисты ЦСКА приедут в Норильск и проведут товарищеский матч с лучшими игроками Норильского дивизиона, который пройдет 23 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Игроки выйдут из отпуска 19 августа, пройдут в Москве медобследование и проведут несколько тренировок, а 22 августа отправятся в Норильск. Главня цель визита — популяризация баскетбола в Заполярье. Баскетболисты проведут мастер-классы для юных норильчан, а главный тренер команды Димитрис Итудис поработает над баскетбольной стратегией с местными тренерами.

ЦСКА посетит регион по приглашению «Норникеля» — владельца и генерального спонсора клуба. Сотрудничество началось в 2004 году, с тех пор ЦСКА четыре раза выиграл Евролигу и 17 из 18 возможных раз играл в «Финале четырех» главного турнира Европы.

Команда посетит рудники Комсомольский и Октябрьский, для них проведут экскурсии на Надеждинский металлургический завод и объекты Серного проекта. Капитан команды Никита Курбанов «примерит на себя» одну из рабочих профессий «Норникеля» в телепередаче «Совсем другое дело».

Спортсменов ждет и внутрикомандный челлендж в сфере кулинарии — Торнике Шенгелия, Дэниэл Хэккет, Марюс Григонис, Иван Ухов и тренер Дэррил Миддлтон посоревнуются в шоу, где готовят заполярные деликатесы. Состязание пройдет под девизом «Вкус Победы».

«Баскетбольный ЦСКА — один из самых узнаваемых спортивных брендов России и за рубежом. Лидерские качества, командная работа, амбициозные цели и выверенная стратегия их достижения — все эти принципы характерны и армейцам, и нашей компании», — сказала вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. Она добавила, что компания активно работает над развитием спортивной среды в Заполярье.

Весной 2021 года регион посетили легенды мирового уровня — хоккеисты Валерий Каменский, Александр Кожевников и Владимир Мышкин. Они приняли участие в благотворительном матче, который проходил в Норильске по инициативе президета «Норникеля» Владимира Потанина. Весной команды из шести стран сыграли в пятом Кубке Арктики по керлингу.